Sfaturi pentru alegerea fotoliului ideal

Alegerea fotoliului potrivit este o sarcina foarte personala si importanta, deoarece ar trebui sa fie un loc confortabil de relaxare dupa o zi lunga de munca. Pentru a va usura decizia, am creat o lista de sfaturi pentru a va ajuta sa faceti cea mai buna alegere!

De unde sa incepeti cand alegeti un fotoliu

Pentru a intelege cum sa alegeti un fotoliu, sa incepem prin a examina aranjamentul actual de mobilier. Incepeti prin a masura camera in care va fi asezat fotoliul. Vrei sa creezi un colt confortabil in dormitor sau vrei un fotoliu reprezentativ in living? Asigurati-va ca dimensiunea fotoliului se potriveste perfect in spatiul existent. O modalitate usoara de a-l testa este sa taiati forma dintr-o bucata de hartie si sa o asezati pe podea. Ar trebui sa existe suficient spatiu in jurul fotoliului pentru ca aerul sa circule.

Dar cum sa alegi un fotoliu decorativ? Daca sunteti in cautarea unei adevarate atractii, exista cateva lucruri de luat in considerare. Cititi mai multe mai jos!

Identifica-ti stilul

Primul pas este sa te asiguri ca fotoliul se potriveste perfect cu stilul tau interior. Aflati care stiluri functioneaza cel mai bine cu design-urile dvs. existente sau care stiluri creeaza un contrast deosebit.

Fotoliile pot fi folosite pentru a completa detaliile decorului – un fotoliu boem intr-un colt luminos sau un fotoliu in stil Chesterfield in fata unui semineu.

Daca designul tau interior are o tendinta eclectica, alege un fotoliu care sa fie opus stilului tau interior actual. Fotoliile industriale pot completa perfect un design rustic, in timp ce scaunele fluture pot adauga o nota romantica unei camere.

Alegerea culorilor fotoliului

Odata ce te-ai hotarat asupra functiei, formei si materialului fotoliului, este timpul sa te gandesti la culoare! Culorile puternice vor face din fotoliul tau un plus atractiv pentru camera, in timp ce culorile neutre vor completa restul mobilierului.

Daca vrei ca fotoliul tau sa iasa in evidenta, am dori sa-ti oferim cateva sfaturi despre cum sa alegi o culoare de accent pentru fotoliul tau. Pentru a face acest lucru, trebuie sa luati in considerare spatiul, iluminatul si podeaua pe care o aveti. Alegeti ceva indraznet – langa o masa din lemn sau un perete neutru, alegeti o culoare rece pentru un spatiu mai luminos. Fotoliile in culori calde sunt cele mai bune pentru spatiile mici, deoarece nuantele mai deschise ajuta la deschiderea spatiului. In acest fel, poti adauga accente pentru a-l scoate in evidenta.

Fotoliul tapitat

Cand cumparati un fotoliu nou, este important sa alegeti materialul potrivit pentru dvs.

• Daca aveti animale de companie, alegeti tesaturi usor de curatat;

• Daca ai copii, alege tesaturi rezistente cu perne lavabile;

• Pielea este o alegere foarte eleganta. Pielea de inalta calitate ramane frumoasa in timp;

Gandeste-te la toate modurile in care poate fi folosit fotoliul tapitat. Alte optiuni de tesatura sunt tesaturile moi, cum ar fi inul sau poliesterul. Este noul tau fotoliu vedeta sufrageriei tale? Alege catifea sau lana.

La aspectul acestuia contribuie si baza fotoliului. Desi optiunile sunt nesfarsite, ia in considerare combinatia perfecta pentru fotoliul tau. O baza din lemn ii va oferi un aspect elegant, in timp ce o baza metalica se va potrivi unui aspect modern. Picioarele voluminoase sunt glamour, dar cele mai subtiri functioneaza cel mai bine intr-un spatiu limitat pentru un look boem sau scandinav.

Armonizarea fotoliilor in context

Pentru a crea o atmosfera calda si confortabila, gasirea fotoliului perfect este doar inceputul. Armonizarea sa inspirata de context este vitala. Asortati cu o masuta de cafea sau o masuta laterala frumoasa. Este functional, dar atrage si atentia asupra acestui colt relaxant.

Incercati diferite texturi pentru mai multa profunzime. Nu va fie teama sa fiti creativ si sa adaugati note contrastante. Alege modele boem, forme geometrice sau paturi de lana pentru mai mult confort.

Daca spatiul permite, instalati o lampa de podea langa fotoliu. Iluminatul este plasat nu numai din motive practice, ci si pentru a crea un aspect cald si primitor.

Cand incearca sa gaseasca piesa de mobilier potrivita, oamenii se intreaba daca fotoliul ar trebui sa fie in armonie cu canapeaua. Folosirea diferitelor texturi si materiale poate adauga profunzime unei camere, astfel incat sa puteti incerca articole care nu se potrivesc. Daca canapeaua ta este mai putin texturata, alege un fotoliu cu un model plin de viata pentru a lumina locul. Distreaza-te alegand materiale. Combina si armonizeaza diferite stiluri si tesaturi, dar avand in vedere aspectul general.

Cu atat de multe idei de fotolii de sufragerie, gasirea fotoliului potrivit pentru tine poate parea putin coplesitoare. Pentru a face cea mai buna achizitie, urmeaza sfaturile noastre despre cum sa alegi fotoliul potrivit pentru coltul tau creativ.