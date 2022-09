Atunci cand intentionezi sa mobilezi baia sau sa renovezi aceasta incapere astfel incat sa urmeze ultimele tendinte in moda, trebuie sa alegi mobilierul potrivit.



Este vorba despre investitii pe termen lung, pentru ca tendintele in moda din acest punct de vedere nu se schimba de la un sezon la altul, asadar este recomandat sa iei in calcul toate aspectele necesare pentru a face alegerea perfecta pentru o perioada mare de timp.

Printre obiectele de mobilier de care ai nevoie pentru mobilarea baii, ai nevoie de un dulap coloana, o masca de chiuveta, respectiv o oglinda cu spatiu de depozitare, acestea pe langa esentialele obiecte sanitare care sunt indispensabile din orice baie complet echipata.

Alege o cada baie in cazul in care iti doresti ca momentele in care faci baie sa fie unele relaxante, dar si in cazul in care spatiul iti permite acest lucru.

Daca nu dispui de suficient spatiu, iar obiceiul de a face dusuri rapide este unul pe termen lung, nesimtind astfel nevoia unei cazi in baie, poti alege o cabina de dus moderna, care sa iti echipeze complet baia alaturi de un lavoar, un bideu si un wc potrivit.

Cum sa alegi obiectele sanitare potrivite pentru baia ta?

Printre principalele criterii de alegere a obiectelor sanitare si de mobilier din baie se numara spatiul de care dispui, nevoile pe care le ai, materialul din care doresti sa fie acestea, respectiv stilul pe care doresti sa il reflecte baia ta.

