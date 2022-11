Astazi, organismul nostru este afectat de mai multi factori decat ne-am fi putut imagina vreodata – factori meteo, stres, lipsa de vitamine sau odihna s.a. Starea parului nu face exceptie de la partile care ne sunt afectate.



Prin urmare, nevoia de a aplica o ingrijire suplimentara buclelor sau suvitelor tale a crescut foarte mult. Parul majoritatii adultilor romani are unele caracteristici care nu le permit sa reduca intreaga ingrijire doar la utilizarea samponului.

Desigur, acesta indeparteaza murdaria, praful si sebumul, dar pentru o protectie completa, ar trebui sa folosesti si o masca de par.



Tipuri de masti de par

Potrivit Haircare.ro ,mastile sunt foarte diferite unele de altele, in compozitia lor – de aceea, rezultatul aplicarii lor va fi diferit. Deci, primul lucru de facut inainte de cumparaturi este sa va determinati tipul de par.

Acest lucru este cu adevarat important – altfel puteti obtine efectul opus celui dorit: de exemplu, o masca de volum va face parul cret si gros si mai putin usor de gestionat, iar o masca de hidratare intensiva va duce la un par gras.

Dupa ce ti-ai dat seama de tipul tau de par, hai sa vorbim despre cele mai potrivite si eficiente produse de par pentru tine. Mastile pot fi impartite in mai multe grupuri principale:

• pentru par uscat deteriorat;

• pentru parul vopsit;

• pentru parul gras

• de hidratare;

• pentru a intari parul (si a diminua caderea).

Daca ai un tip de par mixt, incearca sa folosesti mai multe optiuni pentru a alege cel mai potrivit produs pentru tine.



Masti pentru par uscat deteriorat

Poate ca mastile sunt utile in special pentru parul uscat, ce nu retine umiditatea, are varfuri despicate, suvite terne si lipsite de viata. In acest caz, mastile profund hidratante si hranitoare vor fi cele mai eficiente.

Unul dintre cele mai bune produse pentru aceste scopuri este o masca de par pe baza de cheratina si hamei, care normalizeaza echilibrul hidrolipidic al scalpului, netezeste varfurile despicate si, cu utilizare regulata, revitalizeaza efectiv parul deteriorat.



Apropo, o masca pentru parul cret are o compozitie similara, deoarece parul cret este de obicei uscat si lipsit de stralucire.

De exemplu, produsele proteice sunt recomandate atat pentru parul uscat deteriorat, cat si pentru parul cret: ele nu numai ca hidrateaza si hranesc parul, ci si elimina acea umflare excesiva, permitandu-va sa transformati buclele indisciplinate in bucle elastice, elegante!



Masti pentru par vopsit

Urmatorul tip de par care necesita ingrijire speciala este parul vopsit. Orice nuanta, dar mai ales blond. Cele mai bune masti pentru parul vopsit au acizi speciali in compozitia lor, ceea ce permit pastrarea nuantei respective in starea initiala, chiar si pentru o lunga perioada de timp. Acestea ar trebui sa contina componente care stabilizeaza pigmentul.



Daca in acest moment nu aveti o masca speciala pentru parul vopsit, este posibil sa folositi masti pentru parul uscat deteriorat, deoarece aceste doua tipuri de par au nevoi similare.



Respectati recomandarile prezentate pe fiecare produs si va veti atinge scopul de a avea bucle ori suvite sanatoase, stralucitoare si ingrijite, chiar si acasa!