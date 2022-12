Daca afacerea ta se bazeaza pe imprimarea digitala, daca ai nevoie de tiparirea multor materiale de marketing, a alege o tipografie print format mare te poate ajuta sa reduci costurile si sa iti imbunatatesti fluxul de lucru.



Ce este o imprimare in format mare?

Formatul mare este compus din doua categorii: tiparire de productie si format larg. O imprimanta de productie este proiectata pentru tiparirea de volum mare. Alaturi de viteza, aceste masini imprima la rezolutie inalta, facand ca textul si imaginile sa iasa in evidenta pe produsul finit.

O imprimanta de format mare, este proiectata pentru lucrari de imprimare supradimensionate. Aceste imprimante sunt perfecte pentru industriile de arhitectura, constructii si inginerie, deoarece ofera posibilitatea de a imprima articole la scara larga in interior.

De asemenea, o tipografie print format mare va avea posibilitatea de a imprima pe aproape orice material – hartie, lemn, acril, sticla si multe altele.

Imprimarea in format larg se refera la orice tip de imprimare de inalta calitate care utilizeaza echipamente la scara larga. Acest tip de imprimare este adesea folosit pentru panouri publicitare, bannere si alte tipuri de publicitate.

Ce produse sunt disponibile?

Daca alegi tipografie print format mare vei putea beneficia de o gama larga de produse, cum ar fi: bannere interioare si exterioare, totemuri publicitare, afise. Este posibila imprimarea tapetelor de pereti si grafice pentru ferestre si podea.

O tipografie print format mare foloseste modalitati diferite de a imprima si grafice pentru expozitii, fie ca sunt de sine statatoare sau atarnate de tavan sau perete.

Aceste exemple sunt doar cateva dintre cele mai comune moduri in care este utilizata imprimarea in format mare. Ele nu sunt deloc singurele cai. Este posibil ca o tipografie print format mare specializata sa vina cu diverse idei pentru un banner sau un afisaj unic si iti vor recomanda cel mai bun mod de a realiza acest lucru.

In timp ce imprimarea in format mare era un serviciu de nisa, acum este mai accesibila decat oricand. Datorita progreselor tehnologice, o tipografie print format mare este acum capabila sa produca printuri la un cost mult mai mic decat in trecut.