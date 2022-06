5 curiozitati despre exercitiile pe un aparat Reformer Pilates

Clasele de aerobic si fitness cu instructor personal iti pot oferi tipul de antrenament potrivit pentru un body-shaping rapid, insa rezultatele sustinute si pe termen lung vor aparea in momentul in care adopti o metoda de antrenament a corpului, care imbunatateste si legatura dintre minte si corpul tau.



Prin urmare, daca iti doresti sa apelezi o forma de antrenament care imbunatateste aceasta legatura dintre partea fizica si cea mentala, poti apela la sedinte de exercitii pe un aparat Reformer Pilates la Venusao Studio. Sedintele de Pilates Reformer propun o experienta completa, in care fiecare parte a musculaturii tale va beneficia de un antrenament localizat.

Daca iti doresti sa te familiarizezi cu acest sport si cu ceea ce presupune antrenamentul pe un aparat Reformer Pilates, te invitam sa ramai in continuare alaturi de noi pentru a afla 5 curiozitati pe care este bine sa le cunosti inainte sa incepi o sedinta de Pilates Reformer.

Ce trebuie sa stii despre Pilates?

Pilates este o metoda unica de exercitii care propune o forma lenta de miscare si pune accent pe controlul respiratiei. Pilates este un antrenament pentru intregul corp care te ajuta sa iti imbunatatiti postura, flexibilitatea si forta. Desi accentul este adesea centrat pe musculatura trunchiului, programul de exercitii Pilates lucreaza si alte zone ale corpului tau.

Spre exemplu, poti incepe o clasa de Pilates Clasic sau poti apela la ajutorul unui aparat Reformer Pilates cu echipament special. Indiferent de forma de antrenament aleasa, trebuie sa te astepti la miscari lente si precise, care au o intensitate nebanuita asupra musculaturii tale.

De cele mai multe ori, oamenii nu asociaza niste sedinte de Pilates cu forta ori o forma de exercitiu intensa, insa nu te lasa pacalit de o astfel de preconceptie. In functie de sedinta aleasa, atat exercitiile de Pilates Clasic pe saltea, cat si antrenamentele pe aparatele de Pilates Reformer propun serii de exercitii provocatoare si cu efect localizat asupra intregului grup muscular al bazinului, coapselor si a membrelor superioare.

Pentru o definire a siluetei, incearca exercitiile pe un aparat Reformer Pilates

Experienta Pilates Reformer este o modalitate excelenta de a-ti imbunatati forta, flexibilitatea si echilibrul — chiar daca esti incepator sau avansat. Un aparat Reformer Pilates dispune de o varietate de accesorii care te pot ajuta sa obtii rezultate tintite pentru fiecare grupa musculara.

Intensitatea pe care o simt grupele musculare in timpul unui antrenament de aerobic sau fitness poate sa fie destul de solicitanta pentru o persoana care nu dispune de o conditie fizica bine definita.

In schimb, daca alegi o sesiune de exercitiu cu impact redus al intensitatii resimtite de musculatura corpului tau si optezi pentru o clasa de Pilates Clasic ori pe un aparat Reformer Pilates cu instructor personal te vei bucura de o definire in timp si de un antrenament personal bazat exclusiv pe o miscare lenta.

Ai nevoie de instructor personal pentru un antrenament pe aparat Reformer Pilates?

Raspunsul este un categoric: DA! Fara o echipa de specialisti care sa te indrume in realizarea exercitiilor pe un aparat Reformer Pilates, este posibil ca indiferent de intensitatea si daruirea cu care efectuezi un exercitiu, sa nu o faci corect si rezultatele sa nu apara asa cum te astepti.

Atunci cand descoperi un studio de Pilates asa cum este Venusao Studio, este absolut imposibil sa nu iti doresti sedinte de Pilates Reformer cu instructor. Echipamentul si selectia variata de aparate fac din sedintele de antrenament o placere pe care o vei simti la intensitate maxima doar in compania unui profesionist care sa te indrume in realizarea corecta a exercitiilor pentru modelarea siluetei tale.

#1. Pilates Reformer lucreaza intreaga musculatura intr-un antrenament complet

Pilates este un exercitiu pentru tot corpul care recruteaza fiecare fibra musculara din corp, ceea ce duce la un nucleu mai puternic. Antrenamentul pe un aparat Reformer Pilates ajuta la stabilizarea si echilibrul articulatiilor si intareste musculatura abdominala, fesierii si zona gambelor.

Partea cea mai buna in cazul unui sport precum Pilates Reformer este ca fiecare tip de exercitiu poate fi adaptat la conditia ta fizica. Gama de exercitii cu impact redus poate fi modificata si ajustata in asa maniera incat sa lucreze intens un corp pregatit pentru un nivel intens de antrenament, dar si pentru nivelul incepator.

#2. Corpul tau va resimti a doua zi exercitiile pe un aparat Reformer Pilates

Desi s-ar putea sa nu resimti o intensitate sporita in timpul unui antrenament pe un aparat Reformer Pilates, dupa o rutina completa de exercitii corpul tau va lucra intens si rezultatele muncii tale se vor simti a doua zi la nivel muscular.

Sa luam ca exemplu concret o miscare centrata pe nucleu, care implica o miscare repetitiva a abdomenului: in primele cateva secunde nu vei simti intensitatea exercitiului, insa cu cat te indrepti spre terminarea setului de repetari, vei incepe sa simti cum abdomenul tau incepe sa arda calorii.

#3. Exercitiile pe un aparat Reformer Pilates vor fi repetitive in primele cateva sedinte

Clasele de incepatori, de regula, propun o serie de exercitii de Pilates care vor furniza baza de antrenament pentru parcursul dezvoltarii conditiei tale fizice. In primele cateva sedinte, deci, te poti astepta la un set repetitiv de exercitii efectuate la un aparat Reformer Pilates.

Printre cele mai intalnite forme de exercitiu se numara urmatoarele:

Exercitiu de respiratie care vizeaza atat forta, cat si stabilitatea de bazinului

Rulari ale trunchiului pentru relaxarea coloanei vertebrale

Miscari lente si precise pentru relaxarea spatelui si pentru intarirea abdomenului

Exercitii circulare pentru picioare care intaresc soldurile si stabilizeaza bazinul

#4. Alege haine ajustate pe corp pentru primul tau antrenament pe un aparat Reformer Pilates

Chiar daca de obicei preferi tipul de imbracaminte lejera, pentru un antrenament pe aparat Reformer Pilates recomandam un set comod care sa imbratiseze formele corpului tau. Si, la fel de importante precum hainele sunt si sosetele speciale, antiaderente care te vor ajuta sa iti mentii o pozitie stabila pe Reformer.

In acest fel, nu doar tu vei simti ca este mult mai comod sa efectuezi fiecare exercitiu pe un aparat Reformer Pilates, dar si instructorul tau va putea vedea mai bine miscarile tale, iar in cazul in care ai nevoie de indrumare in realizarea corecta a miscarilor, va fi mai usor sa primesti suport.

#5. Antrenamentul pe un aparat Reformer Pilates trebuie sa fie parte dintr-un plan de fitness complet

O stare de bine nu incepe si se termina exclusiv in sala de sport, iar pentru o viata sanatoasa ai nevoie de un echilibru complet intre stilul de viata, dieta si exercitiile fizice. Venusao Studio ofera un pachet complet pentru a acoperi toate aceste nevoi prin clasele specializate de Pilates Clasic sau pe aparat Reformer Pilates.

Insa partea cea mai importanta este oferita de programele alimentare pe care specialistii Venusao Studio le pot intocmi personalizat pentru nevoile tale specifice. Alege sa te simti bine in pielea ta cu o rutina de antrenament si o dieta alimentara care sa iti creeze conditia fizica mult dorita!

Incearca o sedinta demo gratuita la clasele de Pilates Reformer oferite de Venusao Studio!

Antrenamentul pe un aparat Reformer Pilates este o modalitate interesanta de a te antrena, care poate fi atat linistitoare, cat si revigoranta, in functie de modul in care iti propui sa te antrenezi.

Venusao Studio ofera un sistem unic in care fiecare cursant isi poate alege antrenamentele pentru tonifiere sau relaxare, in functie de preferintele personale printr-o sedinta demonstrativa de demo. Vei putea participa gratuit la orice sedinta oferita de Venusao Studio, pentru a descoperi clasa care ti se potriveste.

